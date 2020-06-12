- На тот момент у него был контракт с бельгийцами. Чтобы его расторгнуть, нужно было заплатить определенную сумму - шестизначную. Это первое. А второе: он на самом деле не мог вести переговоры. Поэтому это немножко такая история… Противозаконная? Нет, она просто штрафовалась, - сказал Геркус в видео YouTube-канале "Коммент.Шоу".
Испанец Роберто Мартинес тренирует сборную Бельгии с 2016 года. Вместе с ней он стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 в России.
С 2016 по 2018 Илья Геркус являлся генеральным директором "Локомотива". С ним команда взяла титулы чемпиона России и обладателя Кубка страны. Сейчас Геркус частый гость телевизионных программ и интернет-шоу.
Геркус рассказал, что "Локомотив" интересовался тренером сборной Бельгии Мартинесом
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что тренер Роберто Мартинес был в списках потенциальных целей красно-зеленых.
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!