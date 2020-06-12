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Тедеско: "Спартак" - мегаклуб, в котором работает 500 сотрудников. Сопоставимо с "Шальке"

Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско сравнил "Спартак" с топ-клубами Европы.
Фото: Reuters
- По силе и эмоциям топ-клубы РПЛ можно сравнить с топ-клубами Германии или Италии.

"Спартак" - мегаклуб, в котором работает 500 сотрудников. Сопоставимо с "Шальке". Фанаты страстные, по-южному эмоциональные - это мне очень нравится, - цитирует Тедеско немецкая газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Немецкий 34-летний тренер Доменико Тедеско пришел в "Спартак" в прошлом году. Он сменил на этом посту Олега Кононова, который ныне возглавляет "Ригу". При Тедеско красно-белые сыграли 12 игр - 6 побед, 2 ничьи и 4 поражения.

Московская команда занимает 8-е место в РПЛ, имея в активе 28 очков. Следующую игру красно-белые проведут в Туле против "Арсенала" 20 июня.

Ранее специалист работал в немецких командах "Шальке" и "Эрцгебирге". Лучшим его достижением является серебро Бундеслиги.


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Теги: Тедеско Спартак
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