Алана Мамаева: те, кто говорил твоему мужу: "Братан, если у тебя будут проблемы, звони", исчезают

Супруга полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Алана рассказала, что никто не поддержал ее во время задержания супруга.

Фото: Кубанские Новости