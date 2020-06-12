- А кому нужны чужие проблемы? Те, кто позавчера говорил твоему мужу: "Братан, если у тебя будут проблемы, звони", исчезают. Никому ты нафиг не нужен. То же самое и в сфере футбола. Клубы, партнеры - всем наплевать.
Есть миф о том, что среди жен футболистов есть некая солидарность. Но кто-то в эту сказку играет, а кто-то - нет, - сказала Мамаева в эфире Матч ТВ.
Осенью 2018 года Павел Мамаев и Александр Кокорин получили тюремные сроки за хулиганство и драки в центре Москвы. До мая они просидели в СИЗО, а после этого были отправлены в колонию общего режима ещё на полгода.
После выхода из тюрьмы Павел Мамаев присоединился к "Ростову". В текущем сезоне он провел на поле 1 матч и забил 1 гол. Контракт хавбека рассчитан на 2 года.
Алана Мамаева: те, кто говорил твоему мужу: "Братан, если у тебя будут проблемы, звони", исчезают
Супруга полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Алана рассказала, что никто не поддержал ее во время задержания супруга.
Фото: Кубанские Новости
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