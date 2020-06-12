Как сообщает Metaratings.ru, в услугах 23-летнего футболиста заинтересован ЦСКА. Сейчас московский клуб проводит предварительные переговоры с итальянским клубом.
Отмечается, что СПАЛ готов продать хавбека за 2,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Стрефецца провел 20 матчей, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
Полузащитник итальянского СПАЛ попал в сферу интересов ЦСКА
Полузащитник СПАЛ Габриэл Стрефецца может продолжить карьеру в России.
cuoregrigiorosso.com
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