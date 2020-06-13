Об этом сообщает официальный сайт клуба. Все присланные фотографии будут размещены на трибунах стадиона "Нефтяник" в домашнем матче с "Тамбовом" 21 июня.
Напомним, в акции приняли участие главный тренер сборной России Станислав Черчесов, экс-игроки "Уфы" Александр Зинченко и Эммануэль Фримпонг, артисты Юрий Шевчук и многие другие.
"Уфу" поддержат около 10 тыс болельщиков в матче с "Тамбовом"
В акции виртуальной поддержки "Уфы" в первом матче после возобновления РПЛ приняло участие около 10 тысяч человек.
Фото: ФК "Уфа"
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