- Ничего официального. Пока слишком рано говорить, но этот трансфер может случиться, - цитирует агента Sport24.
Ранее стало известно, что армейцы заинтересованы в услугах 23-летнего Габриэля Стрефеццы. Отмечается, что СПАЛ готов продать хавбека за 2,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Стрефецца провел 20 матчей, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
Агент защитника СПАЛа Стрефеццы: ЦСКА? Трансфер может случиться
Агент полузащитника СПАЛа Габриэля Стрефеццы прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны ЦСКА.
Фото: Getty Images
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