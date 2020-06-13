Наставник "Зенита" Сергей Семак также является выпускником этой школы.
- Семак учился на два года старше меня и, когда его ровесники занимались ерундой, приходил в наш номер и учил уроки. Сергей - единственный спортсмен, учившийся там, кто закончил школу с красным дипломом. Абсолютно волшебный человек.
Я не понимал, зачем уж так сильно углубляться в учебники, но с ума он не сходил. Учеба ему легко давалась и не мешала живому общению, - цитирует Мора Матч ТВ.
Совсем недавно Сергей Семак подписан новый контракт с "Зенитом". По итогам прошедшего сезона под его руководством команда стала чемпионом России. Семак работает главным тренером "Зенита" с 2018 года. До этого специалист возглавлял "Уфу" и был тренером в сборной России.
Эдуард Мор выступал в составе "Спартака" с 1998 по 2000. В составе красно-белых защитник трижды становился чемпионом России. Он провел 31 матч в Премьер-лиге и забил 1 гол. Чаще Эдуард выступал за "Спартак-2". В составе второй команды Мор провел 47 игр и оформил 4 мяча.
Мор - об учебе с Семаком: я не понимал, зачем так сильно углубляться в учебники, но с ума он не сходил
Бывший защитник "Спартака" Эдуард Мор рассказал об учебе в луганском спортинтернате.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!