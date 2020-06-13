Спортивный директор клуба Павел Худяков сообщил, что 16 или 17 июня клуб рассчитается с долгами перед ФГУП "Спорт-Инжиниринг".
Долг "Тамбова" составляет 16 миллионов рублей.
В нынешнем сезоне "Тамбов" домашние матчи проводил в Саранске и Нижнем Новгороде.
В 22 турах "Тамбов" набрал 25 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.
Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 19 июня.
"Тамбов" 16 или 17 июня погасит долги за использование "Мордовия Арены"
"Тамбов" в течение недели погасит долги за использование стадиона "Мордовия Арена" в нынешнем сезоне.
Фото: © Reuters
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