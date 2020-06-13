"Тамбов" 16 или 17 июня погасит долги за использование "Мордовия Арены"

"Тамбов" в течение недели погасит долги за использование стадиона " Мордовия Арена" в нынешнем сезоне.

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Спортивный директор клуба Павел Худяков сообщил, что 16 или 17 июня клуб рассчитается с долгами перед ФГУП "Спорт-Инжиниринг".



Долг "Тамбова" составляет 16 миллионов рублей.



В нынешнем сезоне "Тамбов" домашние матчи проводил в Саранске и Нижнем Новгороде.



В 22 турах "Тамбов" набрал 25 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.



Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 19 июня.