"Вагнер Лав — это исключение. Это такой "цыганский конь". Сколько раз он возвращался, столько же раз его затем выгодно продавали. Вагнер Лав в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный. Вагнер Лав такой игрок, кто может в одиночку решить исход матча. На таких футболистов ходят зрители", - цитирует Сафонова ТНВ.
36-летний бразилец ранее покинул клуб "Коринтианс". Вагнер уже выступал за клуб. За армейцев форвард провел 259 матчей и забил 124 гола.
Ранее стало известно, что судьба Вагнера в ЦСКА будет зависеть от того, какие результаты армейцы покажут в оставшихся матчах чемпионата. Отмечалось, что ЦСКА является приоритетом для бразильского игрока.
Чемпионат России в настоящее время приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновится турнир 19 июня.
ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ, набрав 36 очков.
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Агент Сафонов: Вагнер Лав в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный
Агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о том, что бразильский нападающий Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА.
Фото: Football24
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