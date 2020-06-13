"Нет, это неправда. Если будет хорошее предложение из России, то мы рассмотрим, пока такого нет", - цитирует агента Sport24.
Борре в прошлом сезоне провел 20 матчей и забил 12 голов.
Зимой интерес к 24-летнему футболисту, по данным СМИ, проявлял "Спартак".
"Зенит" в нынешнем сезоне РПЛ занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 50 очков в 22 турах.
Агент Борре - об интересе "Зенита": нет, это неправда
Агент форварда "Ривер Плейта" Рафаэля Борре Хельмут Веннин прокомментировал информацию о том, что в услугах его клиента заинтересован "Зенит".
© REUTERS
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