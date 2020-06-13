"Я очень рад быть здесь. Это совершенно новая жизнь, особенно после двух недель изоляции в отеле. Я счастлив наконец-то приехать в Баковку, познакомиться со всеми игроками, с работниками клуба и начать тренировочный процесс. Впереди восемь матчей - восемь финалов. Мы хотим играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне", - цитирует Николича официальный сайт клуба.
Сегодня 40-летний сербский специалист со своими помощниками присоединился к команде на базе в Баковке. Тренер находился на двухнедельной самоизоляции.
"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 22 турах 41 очко.
Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. 19 июня турнир возобновится.
Железнодорожники 21 июня сыграют с "Оренбургом" в рамках 23-го тура РПЛ.
Николич: впереди восемь матчей - восемь финалов. Мы хотим играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне
Новый главный тренер железнодорожников Марко Николич рассказал о задачах команды на оставшиеся матчи сезона.
Фото: © ФК "Локомотив"
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