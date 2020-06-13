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Защитник "Аталанты" попал в сферу интересов "Локомотива"

Защитник "Аталанты" Аркадиуш Реца может продолжить карьеру в России.
Фото: ФК "Аталанта"
Как сообщает Sportowe Fakty, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован "Локомотив". Отмечается, что представители московского клуба уже связались с агентом игрока.

Сумма трансфера может составить 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Реца на правах аренды выступает за СПАЛ. На его счету 1 голевая передача в 18 матчах.


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Теги: Аталанта Локомотив Российские трансферы Серия А
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