Как сообщает Sportowe Fakty, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован "Локомотив". Отмечается, что представители московского клуба уже связались с агентом игрока.
Сумма трансфера может составить 8 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Реца на правах аренды выступает за СПАЛ. На его счету 1 голевая передача в 18 матчах.
Защитник "Аталанты" попал в сферу интересов "Локомотива"
Защитник "Аталанты" Аркадиуш Реца может продолжить карьеру в России.
Фото: ФК "Аталанта"
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