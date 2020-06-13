Как сообщает Daily Express, ростовчане могут отпустить хавбека в Англию за 15 миллионов фунтов. Ранее Норманн и наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер работали в норвежском "Молде".
В мае Матиас заявлял, что даже если англичане позовут его, он все равно останется в "Ростове".
23-летний полузащитник выступает за "Ростов" с января 2019 года, перейдя из английского "Брайтона" за 1,7 млн евро. В нынешнем сезоне норвежец провёл 18 матчей в чемпионате России, забил гол и отдал три голевые передачи.
Норманн снова оказался в списках интересов "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к полузащитнику "Ростова" Матиасу Норманну.
Фото: Sportbox
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