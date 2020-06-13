- Потом товарищеских матчей у нас не будет. После матча вернёмся в Тамбов, потренируемся, а потом улетаем в Уфу, - цитирует Худякова РИА Новости.
"Тамбов" располагается на 11-м месте таблицы, имея в активе 25 очков. В рамках 23-го тура "волки" сыграют с "Уфой" на выезде.
"Локомотив" занимает второе место, набрав в 22 турах 41 очко. Следующий тур команда проведет дома с "Оренбургом".
"Тамбов" и "Локомотив" сыграют контрольный матч 14 июня
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сказал, что завтра у его команды состоится спарринг с "Локомотивом".
Фото: СЭ
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