- Мы постараемся создать хорошую атмосферу. "Локомотив" - хорошая команда, и я надеюсь, что все игроки будут здоровы. Сейчас очень важно, чтобы мы не теряли футболистов из-за травм, потому что предстоит сыграть много матчей за короткий промежуток времени. Нам нужны все. У нас есть четкая задача, которую мы должны выполнить, - цитирует Николича клубный сайт.
Контракт 40-летнего сербского специалиста Марко Николича с "красно-зелеными" вступил в силу 1 июня. Ранее тренер работал в таких клубах, как "МОЛ Фехервар" (Венгрия), сербские "Партизан", "Войводина", "Рад". Также Николич тренировал сборную Сербии до 19 лет.
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов.
Николич: мы постараемся создать хорошую атмосферу
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич ответил на вопрос, что самое главное на оставшийся отрезок в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
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