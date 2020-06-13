- Тяжело судить по первой игре, но движение было. Игровые задумки, которые мы наигрывали, есть, доволен игрой своих ребят. Игра была интересной с обеих сторон, команда ЦСКА тоже двигалась хорошо, - цитирует Черевченко ТАСС.
За тульскую команду отличились Максим Володько, Юрий Ковалев и Владислав Пантелеев.
Также тренер "Арсенала" сказал, что проведение контрольных игр больше не планируется.
В следующем туре "Арсенал" примет московский "Спартак", ЦСКА сыграет дома с "Зенитом".
Черевченко: игра была интересной с обеих сторон, ЦСКА двигался хорошо
Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко поделился эмоциями после товарищеского матча с ЦСКА, который завершился победой туляков 3:2.
Фото: Матч ТВ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!