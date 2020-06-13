Об этом сообщает Bobsoccer. Также сообщается, что ведутся переговоры с "Порту" о продлении соглашения с защитником Йорданом Осорио.
Новый контракт с нападающим Артемом Дзюбой пока не подписан, хотя о договоренности сообщалось еще зимой.
Также источник утверждает, что в летнее трансферное окно "Зенит" планирует подписать нападающего, атакующего полузащитника и крайнего защитника. Из аренды в клуб вернутся Андрей Мостовой ("Сочи"), Данил Круговой ("Уфа") и Денис Терентьев ("Уфа").
Источник: "Зенит" продлит контракт с Жирковым, Азмун близок к переходу в "Наполи"
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун близок к переходу в "Наполи", а защитник клуба Юрий Жирков скоро подпишет новый контракт.
Фото: ТАСС
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