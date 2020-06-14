Как сообщает "РБ", среди абитуриентов – старший тренер сборной России U19 Александр Кержаков и заместители генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Василий и Алексей Березуцкие.
Отмечается, что всего документы на обучение подали 38 человек.
Вступительный экзамен на лицензию Pro пройдет 15 июня. Чемпионат России, ранее прерванный из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 19 июня.
Ранее становилось известно, что документы также подали наставник "Краснодара" Мурад Мусаев, тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич, а также Олег Кузьмин ("Рубин") и Сергей Корниленко ("Крылья Советов").
Кержаков и Березуцкие подали документы на обучение на тренерскую категорию Pro
Академия тренерского мастерства Российского футбольного союза (РФС) завершила прием документов на обучение на тренерскую лицензию категории Pro.
Фото: Sportbox
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