Как сообщает "Рейтинг букмекеров", 36-летний португалец обсуждал с руководством сине-бело-голубых возможную работу в спортивном департаменте клуба.
Напомним, Данни выступал в "Зените" с 2008 по 2017 год, провел 173 матча и забил 52 гола, трижды став чемпионом России.
Пост спортивного директора в "Зените" занимает испанский специалист Хавьер Рибалта.
Аршавин может стать спортивным директором "Зенита"
Данни может вернуться в "Зенит"
Бывший полузащитник "Зенита" Мигел Данни может получить работу в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
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