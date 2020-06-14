Отметим, что Рыбчинский забил победный гол в рамках товарищеской встречи с "Тамбовом".
- Впечатления от тренировок Николича? Позитивные и приятные. Стараемся больше контролировать игру, работать с мячом, менять направление атак, чтобы сопернику было сложнее. Играть в атакующий футбол всегда приятно, - приводит официальный сайт слова игрока.
Напомним, что Николич возглавил "Локомотив" с 1 июня.
В первом после возобновления сезона туре железнодорожники сыграют против "Оренбурга".
"Позитивные и приятные". Игрок "Локо" Рыбчинский - о тренировках Николича
Футболист "Локомотива" Дмитрий Рыбчинский рассказал о работе под руководством Марко Николича.
Фото: ФК "Локомотив"
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