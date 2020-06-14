Роман Широков: сейчас информация об интересе к Норманну со стороны "МЮ" неактуальна

Бывший футболист " Зенита " и сборной России Роман Широков высказался о том, что полузащитник "Ростова" Матиас Норманн заинтересовал "Манчестер Юнайтед".

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"Его связывает с "Манчестер Юнайтед", потому что клуб тренирует норвежец. Плюс сам футболист был в английской лиге, пусть и в другом клубе. Его плюс-минус знают. Думаю, что сейчас информация об интересе к нему неактуальна. Вот если бы Норманн сейчас играл за сборную", - сказал Широков в эфире телеканала "Матч ТВ".



Ранее в СМИ сообщалось, что 24-летнего футболиста в "МЮ" хочет видеть лично главный тренер Уле Гуннар Сульшер. Отмечалось, что английский клуб готов заплатить за Норманна 17 млн евро.



Норманн в нынешнем сезоне провел 19 матчей, забил один гол и сделал три голевые передачи.



"Манчестер Юнайтед" занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ после 29 туров.