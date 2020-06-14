"История же с Кокориным наталкивает на мысль, что индивидуальные беседы с игроками стоит вести раньше. Но у каждого своя система. И потом, мы же не знаем, может, так оно и происходит, просто не афишируется. Того же Кокорина Виллаш-Боаш наверняка по-прежнему ждет в "Марселе". И тут многое зависит от того, что предложит "Зенит", - приводит слова Орлова "Матч ТВ".
Напомним, Кокорин на правах аренды выступает за "Сочи". Летом его контракт с "Зенитом" истекает и игрок станет свободным агентом. В России трансферное окно откроется в конце июля.
Ранее гендиректор петербургского клуба Александр Медведев сообщил, что переговоры с игроками по новому контракту будет идти по окончании сезона.
Кокорин провел за "Сочи" 4 матча из забил 3 гола.
"Зенит" после 22 туров лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.
Орлов: Виллаш-Боаш наверняка по-прежнему ждет Кокорина в "Марселе"
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах форварда Александра Кокорина в "Зените".
Фото: © РИА Новости
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