Вчера в товарищеской игре "Сочи" со счетом 4:1 разгромил "Краснодар", Кокорин забил один из мячей.
"Он вышел в хорошей форме после самоизоляции. Мы верим, что возобновление сезона покажет, насколько Саша был профессионален. Он приехал в хороших кондициях", - сказал Федотов в эфире "Радио Маяк".
Кокорин выступает за "Сочи" на правах аренды. Права на футболиста принадлежат "Зениту".
В нынешнем сезоне нападающий провел за "Сочи" 4 матча и забил 3 гола.
Федотов: возобновление сезона покажет, насколько Кокорин был профессионален
Наставник "Сочи" Владимир Федотов рассказал о физическом состоянии нападающего команды Александра Кокорина.
Фото: © РИА Новости
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