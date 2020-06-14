Представитель Ла Лиги высказался о возобновлении РПЛ со зрителями

Официальный представитель Ла Лиги в России, Восточной Европе и странах Балтии Даниэль Серехидо поделился мнением о возобновлении РПЛ со зрителями на трибунах.

Фото: СЭ