- Руководители РПЛ действовали смело. Ла Лига будет внимательно следить. Уверен, что решения, принятые РПЛ, являются правильными для футбола и его болельщиков, - цитируют Серехидо Известия.
РПЛ и РФС ранее заявляли, что зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей. При этом болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на играх. Заполняемость стадиона не должна превышать 10% от максимального количества зрителей.
Матчи чемпионата России возобновятся 19 июня.
Представитель Ла Лиги высказался о возобновлении РПЛ со зрителями
Официальный представитель Ла Лиги в России, Восточной Европе и странах Балтии Даниэль Серехидо поделился мнением о возобновлении РПЛ со зрителями на трибунах.
Фото: СЭ
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