- Если бы кто-то сейчас увидел то наше "нормальное общение", стали бы бороться за права человека. Любимая фишка - Робсон говорил Баранову: "Брат, брат", а тот ему: "Не брат ты мне…" И дальше по тексту.
Все смеялись, а больше всех Робсон. Причем он специально говорил это Баранову, чтобы тот ему так ответил. Вася всех подкалывал. Юрана хохлом называл, кого-то курносым, кого-то черным. Ни разу никто не обиделся. Не знаю, как можно в мужском коллективе на что-то обижаться, - цитирует Мора Матч ТВ.
Также Эдуард отметил, что субординация существовала в отношении старших футболистов. Они могли подшутить над молодыми, а те в ответ ничего не говорили. Однако юным игрокам разрешалось эмоционально подсказывать на поле во время игры, даже игрокам старшего поколения.
Эдуард Мор выступал в составе "Спартака" с 1998 по 2000. В составе красно-белых защитник трижды становился чемпионом России. Он провел 31 матч в Премьер-лиге и забил 1 гол. Чаще Эдуард выступал за "Спартак-2". В составе второй команды Мор провел 47 игр и оформил 4 мяча.
"Робсон говорил Баранову: "Брат", а тот ему: "Не брат ты мне…" И дальше по тексту". Мор - о "Спартаке" 90-х
Экс-защитник "Спартака" Эдуард Мор рассказал, как игроки общались между собой в команде в 90-е годы.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!