- ЦСКА очень успешно выступал при Долматове в 1998 году. У него было много тактических новшеств. Хорошо работалось в "Тереке" в 2004 году при Талгаеве, когда мы выиграли Кубок России.
С точки зрения методики подготовки и качества игры особняком стоит Бердыев. А если брать зарубежных специалистов - Клопп, Гвардиола, Зидан. Я за ними внимательно слежу, — цитирует специалиста Sportbox.
67-летний Курбан Бердыев широко известен по работе в "Рубине" и "Ростове". При нем казанская команда дважды становилась чемпионом (2008, 2009). С "Ростовом" он занимал второе место в сезоне 2015/2016.
С 2019-го года тренер находится без работы. Ранее сообщалось, что специалист может возобновить тренерскую карьеру. В апреле Курбан Бердыев якобы проводил встречи в Москве и Санкт-Петербурге.
Хомуха: с точки зрения методики подготовки и качества игры Бердыев стоит особняком
Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха рассказал, кто из тренеров повлиял на него больше всего.
Фото: РИА Новости
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