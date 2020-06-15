Эстонец рассказал, как Червиченко не хотел брать его в клуб из-за национальности.
- Видимо, есть что-то примороженное в том регионе. Романцев вообще не знал про существование Тармо Кинка. Единственным человеком, который хотел его купить, был я. Его высказывание - русофобский бред, - цитирует Червиченко Чемпионат.
Также в интервью Sport24 экс-президент красно-белых заявил, что "в Эстонии практически все дебилы".
34-летний Тармо Кинк играл в составе "Спартака" с 2003 по 2005. Он стал обладателем Кубка России и серебряным призёром Чемпионата страны. В Премьер-лиге он провел всего 2 матча. Больше всего встреч Кинк провел за дублирующий состав - 45 матчей, 20 голов.
"В Эстонии практически все дебилы". Червиченко отреагировал на слова экс-игрока "Спартака"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил на высказывание экс-игрока красно-белых Тармо Кинка.
Фото: ФК "Локомотив"
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