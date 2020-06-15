- Взламывать команды всегда сложнее, поэтому сильные команды пытаются нас переиграть, а мы их - перехитрить или перетерпеть. У нас есть такая тенденция. С себе равными командами мы стараемся играть в атаку, в давление. А получается так, что соперник нас ловит на ситуациях, компонентах, на которых мы ловим сильных, - приводит слова Евсеева Gorobzor.
Вадим Евсеев возглавил уфимскую команду в марте 2019 года, подписав двухлетний контракт. "Уфа" занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав в 22 турах 27 очков. Подопечные Евсеева одержали 6 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений.
В текущем сезоне "Уфе" удалось обыграть "Зенит" и сыграть с ним вничью, выиграть у "Спартака", дважды сыграть вничью с ЦСКА и однажды с "Локомотивом".
В следующем туре уфимцы примут "Тамбов" 21 июня.
Евсеев: сильные команды пытаются нас переиграть, а мы их - перехитрить или перетерпеть
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал успехи команды в матчах с грандами РПЛ на фоне невыразительных результатов с равными по классу клубами.
Фото: Getty Images
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