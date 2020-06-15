Евсеев: сильные команды пытаются нас переиграть, а мы их - перехитрить или перетерпеть

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал успехи команды в матчах с грандами РПЛ на фоне невыразительных результатов с равными по классу клубами.

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