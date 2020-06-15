Адвокат Мамаева: на 25 июня назначена очередная беседа с Ушаковой. Не знаю, будет ли она примирительной

Адвокат полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о ходе дела с телеведущей "Первого канала" Ольгой Ушаковой, касающееся порчи ее автомобиля.

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