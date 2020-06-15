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Адвокат Мамаева: на 25 июня назначена очередная беседа с Ушаковой. Не знаю, будет ли она примирительной

Адвокат полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о ходе дела с телеведущей "Первого канала" Ольгой Ушаковой, касающееся порчи ее автомобиля.
Фото: Getty Images
Ушакова пока еще не подала ходатайство о прекращении дела.

- У нас на 25 июня назначена очередная беседа с Ушаковой. Я не знаю, будет ли она примирительной, но надеюсь, что истец заявит соответствующее ходатайство и суд прекратит производство. Если нет, то мы будем действовать. Все, что было заявлено в иске мы выплатили, - цитирует адвоката Sport24.

Автомобиль телеведущей пострадал во время потасовки Мамаева и Кокорина с водителем Ушаковой. Драка произошла 8 октября 2018 года. Телеведущая подала на игроков иск. Мамаев, заплатив за ущерб, ожидает, что Ушакова отменит исковое заявление.

Как сообщали СМИ, игрок "Ростова" выплатил Ушаковой 321 тысячу рублей. Кокорин платить за ущерб отказался.


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Теги: Мамаев Ростов
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