Как сообщает UPL 24, "железнодорожники" планирует приобрести Жалолиддинова и оставить его в узбекистанской команде в аренде на полгода. Цена хавбека составляет примерно 500 тысяч евро.
Дебют Жасура Жалолиддинова стал самым молодым за историю высшей лиги Узбекистана. В прошлом году популярное британское издание The Guardian включало игрока в топ-60 футболистов 2002 года рождения.
"Локомотив" скоро подпишет 18-летнего таланта из Узбекистана
Полузащитник "Бунедкора" Жасур Жалолиддинов в ближайшее время подпишет контракт с "Локомотивом".
Фото: championat.asia
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