Об этом сообщает телеграм-канал "Мутко против".
По информации источника, за подготовку регламента отвечали руководитель департамента профессионального футбола Сергей Куликов и его заместитель Петр Баркалов.
Сообщается, что сотрудников увольнять не стали, но перевели на другие должности.
Ранее из-за пропущенного пункта в регламенте возникли сложности с определением хозяина полуфинального матча между "Зенитом" и "Спартаком".
Не по закону, а по понятиям, но последовательно. Никакой жеребьевки в Кубке – "Спартак" поедет в гости к "Зениту"
РФС выяснил, кто из сотрудников виноват в ошибке регламента Кубка. Увольнять их не стали
РФС провел внутреннее расследование и нашёл виновных в ошибке регламента Кубка России.
Фото: РФС
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