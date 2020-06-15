Испанский журналист Франсеска Агилара сообщает, что иранский форвард близок к переходу в лондонский "Арсенал".
По информации источника, игрока "Зенита" порекомендовал "ганнерз" Андрей Аршавин, выступавший за оба клуба.
Ранее сообщалось об интересе к Азмуну в Серии А. Форвард забил в текущем сезоне РПЛ десять голов в рамках 21-й встречи.
Источник: "Арсенал" близок к покупке Азмуна. Лондонцам его рекомендовал Аршавин
Возможно, форвард "Зенита" Сердар Азмун переедет в Лондон.
Фото: ФК "Зенит"
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