В прошедшем сезоне РПЛ получила меньше всего доходов от матчей среди 17-и европейских чемпионатов.
Об этом сообщает "РБК-Спорт", ссылаясь на исследование Delloite.
При этом российский чемпионат занимает шестую позицию в рейтинге наиболее обеспеченных европейских лиг с общим количеством доходов. Общая сумма составляет 752 млн евро, из которых 436 – спонсорские, 126 – прибыль от ТВ-трансляций, 138 - прочие доходы.
Всего 52 млн евро – доходы в дни матчей и с продажи билетов.
По сравнению с предыдущим периодом, РПЛ потеряла в доходах около 8% - 61 млн евро.
РПЛ оказалась худшей европейской лигой по доходам от матчей
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