Руденко вернулся в "Спартак" из аренды в "Торпедо"

View this post on Instagram

Завершился срок действия арендного соглашения нападающего Александра Руденко с ФК «Торпедо Москва». ? Александр пополнил ряды нашей команды на правах аренды в зимнее трансферное окно-2020. Сыграл в составе черно-белых 3 матча, забил 1 мяч. ? Мы благодарим Александра за сотрудничество и желаем ему успехов в новом