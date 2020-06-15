Руденко вернулся в "Спартак" из аренды в "Торпедо"

Прошлый сезон 21-летний футболист провел на правах аренды в "Торпедо". Он принял участие в двух матчах "Торпедо" и забил один гол. На его счету 1 матч в Кубке России.
"Мы благодарим Александра за сотрудничество и желаем ему успехов в будущем", - говорится в инстаграме "Торпедо".
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Завершился срок действия арендного соглашения нападающего Александра Руденко с ФК «Торпедо Москва». ? Александр пополнил ряды нашей команды на правах аренды в зимнее трансферное окно-2020. Сыграл в составе черно-белых 3 матча, забил 1 мяч. ? Мы благодарим Александра за сотрудничество и желаем ему успехов в новом