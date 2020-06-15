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Тедеско - о матче с "Зенитом" в Петербурге: со сменой регламента в ходе турнира я раньше не сталкивался

Главный тренер красно-белых высказался о решении РФС провести матч "Зенит"- "Спартак" в рамках 1/2 финала Кубка России в Санкт-Петербурге.
Фото: Reuters
Доменико Тедеско сказал, что принимает это решение, однако ранее никогда не сталкивался со сменой регламента в ходе турнира.

"Не знаю, было ли решение провести полуфинал с "Зенитом" в Санкт-Петербурге справедливым. Но мы должны понимать, на какие вещи мы можем повлиять, а что изменить не в наших силах", - цитирует Тедеско "Чемпионат".

Напомним, РФС ранее признал, что регламент турнира был нарушен. Встреча между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет 19 июля.

"Спартак" в 1/16 финала Кубка России обыграл КАМАЗ со счетом 2:1. В 1/8 финала команда Тедеско с таким же счетом одержала победу над "Ростовом". В четвертьфинале турнира красно-белые переиграли ЦСКА со счетом 3:2.


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Теги: Тедеско Спартак Зенит
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