Как сообщает Сentotrentuno, сине-бело-голубые видят в 24-летнем Симеоне потенциальную замену Сердару Азмуну или Себастьяну Дриусси, которые могут уйти из "Зенита". Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро.
Симеоне в нынешнем сезоне на правах аренды выступает за "Кальяри". В его активе 24 матча, 6 голов и 4 результативные передачи.
Форвард "Фиорентины" Джованни Симеоне может перейти в "Зенит"
Нападающий "Фиорентины" Джованни Симеоне может стать футболистом "Зенита".
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