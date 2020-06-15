- Все думают, что Вагнер возвращается в Россию, но он может оказаться в другом месте, - приводит слова агента Globo Esporte.
Ранее сообщалось, что ЦСКА пока не уверен в подписании игрока, сейчас идут внутренние переговоры.
По сообщениям СМИ, переход должен был состоятся около двух недель назад, однако о трансфере так и не было объявлено. Бразилец находился в московском клубе суммарно 9 лет.
Агент Вагнера намекнул, что форвард не перейдет в ЦСКА
Агент нападающего Вагнера Лава Эвандро Феррейра рассказал о возможном возвращении своего клиента в ЦСКА.
Фото: Чемпионат
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