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Агент Вагнера намекнул, что форвард не перейдет в ЦСКА

Агент нападающего Вагнера Лава Эвандро Феррейра рассказал о возможном возвращении своего клиента в ЦСКА.
Фото: Чемпионат
- Все думают, что Вагнер возвращается в Россию, но он может оказаться в другом месте, - приводит слова агента Globo Esporte.

Ранее сообщалось, что ЦСКА пока не уверен в подписании игрока, сейчас идут внутренние переговоры.

По сообщениям СМИ, переход должен был состоятся около двух недель назад, однако о трансфере так и не было объявлено. Бразилец находился в московском клубе суммарно 9 лет.


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Теги: Вагнер Лав ЦСКА
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