- Он может заиграть в любом чемпионате. Он футболист очень высокого уровня мастерства: у него и скорость, и головой здорово играет, и открывается хорошо вперед. Я думаю, что Азмуну лучше сыграть еще раз в Лиге чемпионов в "Зените" в роли одного из лидеров, - цитирует Тихонова Матч ТВ.
Также специалист отметил, что Азмун отлично работает в паре с другим нападающим клуба Артемом Дзюбой. Иранец и россиянин отдают друг другу голевые передачи и на пару создают много голевых моментов для команды.
Ранее была информация, что в услугах 25-летнего иранского форварда заинтересованы лондонский "Арсенал", "Наполи" и "Милан". Сам Азмун заявлял, что хотел бы принять новый вызов, однако на данный момент сосредоточен на питерском клубе.
В следующем туре "Зенит" отправится в гости к ЦСКА.
Тихонов: Азмуну лучше сыграть еще раз в Лиге чемпионов в "Зените"
Тренер и футбольный эксперт Андрей Тихонов выразил мнение о потенциальном переходе нападающего "Зенита" Сердара Азмуна в европейский клуб.
Фото: Reuters
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