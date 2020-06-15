Как сообщает Football.London, в список интересов англичан по-прежнему входят Дзюба и защитник "ПСЖ" Тома Менье. Действующие контракты обоих футболистов истекают этим летом, и лондонский клуб рассмотрит их кандидатуры.
Артем Дзюба рассказывал, что в зимнее трансферное окно ему звонили из окружения главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуринью по вопросу перехода в команду. 30-летний форвард посовещался с Алексеем Миллером и отказался от идеи трансфера.
Отметим, что о продлении соглашения нападающего и "Зенита" до сих пор не объявлено.
В нынешнем сезоне на счету Артёма Дзюбы 15 голов и 12 результативных передач в 28-ми матчах за "Зенит" во всех турнирах.
"Тоттенхэм" снова попытается договориться о переходе Дзюбы
Лондонский "Тоттенхэм" не оставляет попыток приобрести нападающего "Зенита" Артема Дзюбу.
Фото: Чемпионат
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