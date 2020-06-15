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Каррера: было грустно уходить из "Спартака", мне не дали выполнить свою работу

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера поделился эмоциями об этапе своей карьеры в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
- Это был экстраординарный опыт для меня. Мы упорно трудились, чтобы сделать всё возможное, и это был триумф, поскольку мы закрепились на вершине турнирной таблицы с первого дня чемпионата.

Мне было очень грустно уходить из "Спартака", потому что мне не дали выполнить свою работу, несмотря на то что мы отставали всего на одно очко от команды, занявшей второе место, - цитирует Карреру Sportskeeda со ссылкой на Stats Perform News.

Массимо Каррера возглавил команду после Дмитрия Аленичева в 2016 году. Под руководством итальянского специалиста "красно-белые" стали показывать хорошие результаты, и как итог одержали победу в чемпионате России впервые за 16 лет. Затем команда выиграла Суперкубок России.

Каррера был уволен с поста главного тренера "Спартака" в 2018 году, после того, как команда стала показывать невыразительные результаты.

Сейчас итальянец тренирует афинский АЕК. Команда набрала 55 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Греции.


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Теги: Каррера Спартак АЕК
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