- "Спартак" - крупнейший клуб в самой большой стране мира. Клуб хочет снова подняться наверх и играть в Лиге чемпионов. Это чрезвычайно интересная задача, в том числе и потому, что команда невероятно молода. Развивать эту команду мне доставляет удовольствие, - цитирует Тедеско Goal.
Также в интервью немец перечислил игроков основного состава, давая каждому краткую характеристику. Тедеско выделил преимущества Бакаева, Максименко, Умярова, Крала и многих других футболистов.
34-летний тренер пришел в "Спартак" в прошлом году. Он сменил на этом посту Олега Кононова, который ныне возглавляет "Ригу". При Тедеско красно-белые сыграли 12 игр - 6 побед, 2 ничьи и 4 поражения.
Московская команда занимает 8-е место в РПЛ, имея в активе 28 очков. Следующую игру красно-белые проведут в Туле против "Арсенала" 20 июня.
Тедеско: "Спартак" хочет снова подняться наверх и играть в Лиге чемпионов
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско в интервью зарубежным журналистам рассказал о российской команде.
Фото: Getty Images
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