Свернуть все/Развернуть все

Официально: Мусаев - главный тренер "Краснодара"

"Краснодар" объявил о назначении на должность главного тренера команды Мурада Мусаева.
Фото: ФК "Краснодар"
Информация приведена на официальном сайте клуба. Вчера специалист успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства. Сразу после этого он вступил в новую должность.

Ранее Мурад Мусаев не мог занимать пост главного тренера официально из-за отсутствия лицензии PRO. Ранее на этой позиции в клубе работал Игорь Захаряк.

Следующий матч "горожане" проведут дома с "Динамо" 21 июня.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Мусаев Краснодар
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

РФС разрешил "Тамбову" проводить домашние матчи на одном из стадионов ЧМ-2018
Источник: дочерняя компания "Лукойла" может стать спонсором "Ротора" 1
Игнашевич: слова о завершении карьеры дались волнительно и тяжело. У кого-то слезы появились
Болельщики "Ростова" с отрицательным тестом на коронавирус смогут попасть на гостевой матч с "Сочи"
"Спартак" поблагодарил посольство РФ в Финляндии за помощь футболистам в пересечении границы
Официально: Мусаев - главный тренер "Краснодара" 3
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
"Даже не понял, что забил в свои ворота". Игнашевич вспомнил о чемпионате мира 2018 года 2
"Барселона" отказалась продавать "МЮ" 17-летнего Фати за 150 миллионов евро 4
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball»
Спортивный директор "Шинника": мы пригласили Давыдова реанимировать карьеру, верим в него 1
Педро близок к переходу в "Валенсию"
Ибрагимович может восстановиться от травмы к матчу с "Ромой"
Гендиректор "Зенита": у нас нет подтверждения по переносу финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге 4
"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с Виллианом
Футболист "Норвича" вылечился от коронавируса
"Химки" оформляют заявку на лицензирование для участия в Лиге Европы 2
Матчи АПЛ покажут в России с виртуальным шумом стадионов
Милик может перейти в "Ювентус". "Наполи" требует за игрока 50 млн евро
Тедеско - о Горецке: я им сильно горжусь. Не удивлен тому, как он прогрессирует
Коутиньо общался с Клоппом о возможном возвращении в "Ливерпуль" 1
Тедеско и Николич говорят, Кузяевым интересуются в Европе, а спартаковцы пересекают границу на велосипедах 2
Роналду может вернуться в АПЛ. "Челси" готов заплатить 120 млн евро 1
"Спартак" хочет продать Руденко за 50 миллионов рублей 7
Агент: Думбия имеет предложения из России 1
Тедеско высказался о возможном уходе Жиго из "Спартака" 3
Агент Кузяева прокомментировал интерес к игроку со стороны "Марселя" 1
Борис Игнатьев: "Локомотив" на багаже Семина победит "Оренбург" 2:0 4
Борис Игнатьев: ЦСКА и "Зенит" сыграют 0:0 6
"Шинник" просматривает экс-игрока "Спартака" Давыдова
Все новости