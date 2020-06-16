Информация приведена на официальном сайте клуба. Вчера специалист успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства. Сразу после этого он вступил в новую должность.
Ранее Мурад Мусаев не мог занимать пост главного тренера официально из-за отсутствия лицензии PRO. Ранее на этой позиции в клубе работал Игорь Захаряк.
Следующий матч "горожане" проведут дома с "Динамо" 21 июня.
Официально: Мусаев - главный тренер "Краснодара"
"Краснодар" объявил о назначении на должность главного тренера команды Мурада Мусаева.
Фото: ФК "Краснодар"
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