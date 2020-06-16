Об этом сообщает официальный сайт "Ростова". Поддержать команду имеют право люди, пробывшие в Сочи более 14 дней, а также жители города, имеющие прописку или договор аренды.
Напомним, что по текущему регламенту болельщики гостевой команды не имеют право централизованно поддерживать клуб на стадионе.
Болельщики "Ростова" с отрицательным тестом на коронавирус смогут попасть на гостевой матч с "Сочи"
Болельщики "Ростова" получат возможность посетить игру с "Сочи" 19 июня, показав справку об отсутствии COVID-19.
Фото: Architime
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