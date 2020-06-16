Об этом сообщает телеграм-канал "Мутко против". Планировалось, что клуб получит средства из регионального бюджета, однако вместо обещанных 1,5 млрд рублей "Ротор" получил лишь 500 млн.
Клуб предлагает нефтяной компании за 230 млн рублей разместить на игровой форме рекламу "Ритэка", за 3 млн оформить клубный автобус и за 5 млн популяризировать бренд в соцсетях. При покупке полного пакета "Ротор" предложил скидку.
В минувшем сезоне первенства ФНЛ "Ротор" финишировал первым в турнирной таблице и в следующем сезоне должен выступить в РПЛ.
Источник: дочерняя компания "Лукойла" может стать спонсором "Ротора"
Руководство "Ротора" попросило "Лукойл" стать спонсором команды, сейчас идут переговоры о предложении договора дочерней компании "Ритэк".
Фото: ФК "Ротор"
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