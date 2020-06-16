Об этом говорится на официальном сайте РФС. Клубу нужно заявить арену до конца этого года. "Волки" смогут проводить матчи на выбранном стадионе в течение текущего и следующего сезонов РПЛ, а также во встречах Кубка России сезона 2020/21.
Напомним, реконструкция стадиона в Тамбове до сих не завершена. Первую половину сезона команда принимала соперников на "Мордовия-Арене", после зимней паузы клуб базировался в Нижнем Новгороде. Вероятно, на этом стадионе и продолжит выступать "Тамбов".
РФС разрешил "Тамбову" проводить домашние матчи на одном из стадионов ЧМ-2018
"Тамбов" получил разрешение играть домашние матчи РПЛ на стадионах, которые принимали матчи ЧМ-2018.
Фото: fcnizhnynovgorod.ru
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!