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Мусаев: благодарен клубу. Мало кто решился бы доверить команду тренеру "молодежки"

Мурад Мусаев прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
- Важно быть на бровке во время игры, общаться с журналистами после матча. Благодарен клубу за терпение и доверие. Мало кто решился бы доверить команду тренеру "молодежки", который имеет только категорию "Б". Я это очень ценю и отдам все силы на достижение максимальных результатов, - цитирует Мусаева СЭ.

Также специалист поблагодарил болельщиков команды и сказал, что ждет встречи с ними на стадионах.

Вчера Мурад Мусаев успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства. Сразу после этого он вступил в новую должность.

Ранее специалист не мог занимать пост главного тренера официально из-за отсутствия лицензии PRO. Ранее на этой позиции в клубе работал Игорь Захаряк.

Следующий матч "Краснодар" проведет дома с "Динамо" 21 июня.


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Теги: Мусаев Краснодар
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