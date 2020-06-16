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Семак: последнее время ЦСКА играл не так стабильно, как хотели болельщики, но это один из лидеров

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился эмоциями от предстоящей игры с ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
- ЦСКА - очень хорошая команда. Может быть, последнее время играли не так стабильно, как хотели того болельщики, футболисты и тренерский штаб. Тем не менее - это один из лидеров нашего футбола. На данный момент все футболисты готовятся к игре, кроме Эмануэля Мамманы, - цитирует Семака официальный клубный сайт.

Встреча между ЦСКА и "Зенитом" пройдет в Москве 20 июня. Старт намечен на 19.00 по московскому времени.

Петербургская команда занимает лидирующую строчку таблицы, у нее в активе 50 очков. Армейцы находятся на пятом месте, у команды 36 баллов. Матч первого круга между этими клубами завершился вничью 1:1.


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Теги: Семак Зенит ЦСКА
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