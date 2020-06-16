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Панюков: я бы сажал в камеры на пару дней за нарушение самоизоляции

Нападающий "Урала" Андрей Панюков поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Екатеринбурге.
Фото: ФК "Урал"
- Полиции нужно быть жестче! А то у нас придут полицейские, мило поговорят, попросят разойтись и так же уйдут. Это не работает! Лично я бы сажал в камеры на пару дней, - цитирует Панюкова nakanune.ru.

Также форвард заявил, что ранее все нарушившие режим самоизоляции получали штрафы, сейчас эта тенденция закончилась.

Согласно официальной статистике, на данный момент в России 545 458 заболевших COVID-19. Из них 294 306 человек выздоровело, 7 284 - умерло.

Чемпионат страны возобновится 19 июня. "Урал" примет "Рубин" 20 числа.


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Теги: Панюков Урал Коронавирус
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