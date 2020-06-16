Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, все результаты оказались отрицательными.
С 16 по 18 июня в подмосковном Кратове проходит тренировочный сбор для арбитров матчей РПЛ. В занятиях принимают участие 24 судьи.
Чемпионат России приостановлен с марта из-за пандемии коронавируса. 19 июня РПЛ возобновится.
Анализы всех судей Премьер-лиги показали отрицательный результат на коронавирус
Все судьи чемпионата России сдали тесты на коронавирус.
Фото: © РИА Новости
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