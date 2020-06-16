Мусаев: у нас 11 легионеров в составе, трем придется уйти

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, что клуб будут вынуждены покинуть три легионера, так как с нового сезона вступает новый формат лимита на иностранцев.

Фото: РИА Новости