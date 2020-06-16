- У нас сейчас 11 легионеров в составе, а должно быть восемь, трем придется уйти. Наверное, пару человек добавится. Все команды стремятся к тому, чтобы изменений было меньше. Думаю, костяк команды сохранится, - сказал Мусаев в эфире России 24.
Напомним, со следующего розыгрыша чемпионата России формат лимита на легионеров изменится на "8+17" в заявке на сезон без ограничения выхода иностранцев на поле.
Вчера было объявлено, что Мурад Мусаев официально занял должность главного тренера команды. Ранее он не мог этого сделать, так как не имел должного типа тренерской лицензии. Теперь наставник может руководить командой с бровки поля, принимать участие в интервью и пресс-конференциях.
Следующий матч "Краснодар" проведет дома с "Динамо" 21 июня.
Мусаев: у нас 11 легионеров в составе, трем придется уйти
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, что клуб будут вынуждены покинуть три легионера, так как с нового сезона вступает новый формат лимита на иностранцев.
Фото: РИА Новости
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